سہیل آفریدی کی نئی کابینہ میں ناراض ارکان کو شامل کرنے کا فیصلہ
نو منتخب وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی آج حلف اٹھائیں گے، خیبرپختونخوا کابینہ میں نئےارکان کوشامل کرنےکافیصلہ کیا گیا ہے۔
خیبرپختونخوا کے نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی آج شام چار بجے گورنر ہاؤس پشاور میں حلف اٹھائیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے سندھ کے سرکاری دورے کو مختصر کرکے رات گئے پشاور پہنچ کر حلف برداری کی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔
عدالت عالیہ پشاور ہائیکورٹ نے گورنر کو آج شام چار بجے تک حلف لینے کا حکم دیا تھا اور اگر گورنر دستیاب نہ ہوتے تو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی۔ تاہم، گورنر نے اپنے آئینی فرائض ادا کرنے کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ وہ سہیل آفریدی سے حلف لینے کے لیے پشاور پہنچے ہیں۔
خیبرپختونخوا کی کابینہ میں نئے ارکان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ناراض ارکان کو بھی موقع دیا جائے گا۔ تیمور سلیم جھگڑا اور شکیل خان کو وزارت ملنے کا امکان ہے جبکہ فیصل ترکئی اور عاقب اللہ بھی نئی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ تاہم، قاسم علی شاہ، ظاہر شاہ طورو، اور احتشام علی کو وزارت نہیں دی جائے گی۔
پارٹی ذرائع کے مطابق نئی کابینہ میں مشیر خزانہ مزمل اسلم سہیل آفریدی کی ٹیم کا حصہ رہیں گے جبکہ سابق وزراء فیصل ترکئی اور عاقب اللہ کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ تیمور سلیم جھگڑا اور شکیل خان کو بھی وزارت دیے جانے کی توقع ہے۔
دوسری جانب قاسم علی شاہ، ظاہر شاہ طورو، اور احتشام علی کو نئی کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ میں ناراض ارکان کو بھی موقع دیا جائے گا اور نئے چہروں کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ حکومت کو مستحکم کیا جا سکے۔
گورنر فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئینی فرائض کو پوری دیانتداری سے انجام دیں گے اور سیاسی معاملات کو آئین کے دائرے میں رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے بلاول بھٹو سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیلات ظاہر کرنے سے گریز کیا۔