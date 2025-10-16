سنسنی خیز کہانی نئی کاسٹ، ’مرزا پور: دی فلم‘ کے بارے میں زبردست انکشاف
پرائم ویڈیو کی مشہور سیریز ’مرزاپور‘ کی فلم میں اب بھارتی اداکارہ سونل چوہان بھی شامل ہو گئی ہیں۔ اس فلم کا انتظار مداح بڑی بے صبری سے کر رہے ہیں اور سونل کی شرکت سے کہانی میں نئی جان آ جائے گی۔
سونل چوہان نے فلم کے مہورت تقریب میں بھی شرکت کی تھی، جس کے بعد سے یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ وہ فلم کا حصہ بنیں گی۔
تاہم، فلم کی کہانی کے بارے میں تاحال کوئی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں۔ ذرائع کے مطابق، ”کہانی کے راز ابھی محفوظ ہیں، لیکن سونل کی شمولیت سے فلم کی کہانی کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔“
فلم میں پینکج تریپاتی، علی فاضل، دیوینندو اور شوئیتا تریپاتی مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے، جبکہ اس کی ہدایت کاری گُرمیت سنگھ کر رہے ہیں اور اسے ایکسل انٹرٹینمنٹ پروڈیوس کر رہی ہے۔
’مرزاپور: دی فلم‘ کی ہدایت کاری گُرمیت سنگھ کر رہے ہیں۔ فلم کی ریلیز کی تاریخ ابھی نہیں بتائی گئی، لیکن توقع ہے کہ یہ جلد ہی سینما گھروں میں آئے گی۔
دوسری جانب، سونل چوہان پنجابی فلم ’شیرا‘ میں بھی جلوہ گر ہوں گی، جو پارمیش ورما کے ساتھ ہے اور 15 مئی 2026 کو ریلیز ہوگی۔