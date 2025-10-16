لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 16, 2025  
23 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

PM Shehbaz Sharif Congratulates Sohail Afridi | Political Thaw? | PTI Relations | Rubaroo

PM Shehbaz Sharif Congratulates Sohail Afridi | Political Thaw? | PTI Relations | Rubaroo
Published 16 Oct, 2025 09:30pm
ویڈیوز
PM Shehbaz Sharif Congratulates Sohail Afridi | Political Thaw? | PTI Relations | Rubaroo
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین