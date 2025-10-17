لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
24 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pakistan | Afghanistan Tensions | Transit Trade Suspended | Port Qasim Container Crisis - DUS

Pakistan | Afghanistan Tensions | Transit Trade Suspended | Port Qasim Container Crisis - DUS
Published 17 Oct, 2025 11:30pm
ویڈیوز
Pakistan | Afghanistan Tensions | Transit Trade Suspended | Port Qasim Container Crisis - DUS
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین