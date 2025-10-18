لائیو ٹی وی  
یونان میں ٹریفک حادثے میں 2 پاکستانی جاں بحق، 3 شدید زخمی ہوگئے

جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مبشر خان ( قصور) اور شعیب اللہ (کا تعلق سیالکوٹ سے) نام سے ہوئی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کردیا گیا
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 18 اکتوبر 2025 09:41am
دنیا

یونان میں ٹریفک حادثے میں 2 پاکستانی جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہوگئے۔کار میں سوار 5 پاکستانی انافیتا سے ایتھنز جا رہے تھے۔

پولیس کے مطابق حادثہ سڑک پر پھسلن کے باعث پیش آیا، کار میں سوار 5 پاکستانی انافیتا سے ایتھنز جا رہے تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والوں کا تعلق مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے بتایا جا رہا ہے۔

AAJ News Whatsapp

جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مبشر خان (قصور) اور شعیب اللہ (سیالکوٹ) کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمیوں میں محمد اشفاق، محمد ارسلان اور سعد علی شامل ہیں، جنہیں تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کیا گیا ہے۔

متاثرین میں سے دو کا تعلق سیالکوٹ، دو کا قصور، جبکہ ایک شخص کا تعلق گجرات سے ہے۔ ٹریفک پولیس نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حادثے کی اصل وجوہات معلوم کی جا سکیں۔

