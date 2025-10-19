کراچی: افغان بستی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن: 1200 سے زائد مکانات مسمار
کراچی کے علاقے گلشنِ معمار افغان بستی میں انسدادِ تجاوزات پانچویں روز بھی آپریشن جاری رہا۔
پولیس حکام کے مطابق آپریشن میں اب تک 1200 سے زائد مکانات کو مسمار کیا گیا ہے۔ ہیوی مشینری سے آپریشن کو مزید تیز کردیا گیا ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ افغان بستی کو مکمل طور پر مسمار کرنے میں 10 دن مزید لگ سکتے ہیں۔
پولیس حکام نے مزید کہا کہ آپریشن اینٹی انکروچمنٹ فورس،پولیس ،ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں جاری ہے جبکہ ممکنہ ہنگامہ آرائی کے پیش نظر پولیس کی اضافی نفری اطراف میں موجود ہے۔
واضح رہے چند روز قبل گلشنِ معمار کے افغان کیمپ میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن شدید ہنگامہ آرائی کے بعد روک دیا گیا تھا۔ مشتعل افراد نے پولیس پارٹی اور موقع پر موجود ہیوی مشینری پر شدید پتھراؤ کیا تھا جس کے جواب میں پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی گئی تھی۔
پولیس نے بتایا تھا کہ مشتعل ہجوم نے گھروں کو مسمار کرنے سے روک دیا تھا، جس کے باعث بلدیاتی عملہ کارروائی مکمل نہ کرسکا تھا۔
پولیس کا کہنا تھا کہ بیشتر افراد افغان بستی کے مستقل رہائشی نہیں تھے بلکہ خالی گھروں پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔