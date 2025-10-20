خواتین کے لیے بڑی خبر: پاکستان میں سونا سستا ہوگیا، نئی قیمت کیا ہوگئی؟
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت فی اونس 17 ڈالر سستا ہو کر 4235 ڈالر پر آگئی
سونے کی مقامی اور بین الاقوامی قیمتوں میں کمی ہوگئی، سونا فی تولہ 14 سو روپے سستا ہوگیا۔
مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1400 روپے سستا ہو کر 4 لاکھ 44 ہزار 900 روپے کی سطح پر آگیا۔
10 گرام سونے کی قیمت میں 1200 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 3 لاکھ 81 ہزار 430 روپے ریکارڈ کی گئی۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی، جہاں فی اونس سونا 17 ڈالر سستا ہو کر 4235 ڈالر پر آ گیا۔
تاجروں کے مطابق سونے کی قیمتوں میں یہ کمی ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور عالمی اقتصادی حالات کے باعث دیکھنے میں آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں سونے کی قیمتوں میں مزید ردوبدل کا امکان ہے۔
Gold prices
gold market
Gold rates Pakistan
gold price decrease
gold world market
مزید خبریں
گندم پالیسی 26-2025 منظور: حکومت کا کسانوں کو مناسب قیمت دینے کا فیصلہ
پاکستان میں ٹماٹر اچانک اتنے مہنگے کیوں ہوئے، سستے کب ہوں گے؟
پاکستان کو دسمبر تک 1.2 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف قسط ملنے کی توقع ہے، وزیر خزانہ
سونے کی قیمت میں اچانک 10 ہزار روپے سے زائد کی کمی
سیلاب متاثرہ زرعی کمرشل صارفین کے اگست کے بجلی بل دسمبر تک مؤخر
سونے کے بڑھتے نرخ نے عوام کے ہوش اُڑا دیے، ایک ہی دن میں ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ
مقبول ترین