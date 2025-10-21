بی جے پی کا انتہا پسندانہ اقدام، مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر کارکنان قلعے کو پاک کرنے پہنچ گئے
بھارت کے شہر پونے کے تاریخی قلعہ شانیوار واڑا میں نماز پڑھنے کے ایک وائرل ویڈیو نے شہر میں کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ ویڈیو کے بعد بی جے پی کی میدھا کلکرنی کی قیادت میں احتجاجی کارکنوں نے اس مقام پر گائے کے پیشاب اور گوبر چھڑک کر ان کے عقیدے کے مطابق پاک کرنے کا عمل انجام دیا، جس سے معاملہ مزید بڑھ گیا۔
یہ واقعہ نہ صرف سیاسی میدان میں ہلچل کا باعث بنا، بلکہ شہر کی مذہبی حساسیت اور تاریخی مقامات کے تحفظ پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ احتجاج کے دوران پولیس کی مداخلت نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ردِ عمل سامنے آیا۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق کلکرنی نے اتوار کو اس ویڈیو کو اپنی ایک پوسٹ میں شیئر کیا اور اسی روز احتجاج کی کال دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ یہ واقعہ ہر پونے والے کے لیے باعثِ تشویش ہے اور حکومت نوادرات کے احترام کے بارے میں کیا کر رہی ہے؟ اُن کا مؤقف تھا کہ شانیوار واڑا، جو 1732 میں تعمیر ہوا اور مرہٹوں کے پیشواؤں کا صدر مقام رہا ہے ہماری ثقافتی شناخت ہے اور وہاں کسی ایک مذہب کے مذہبی اعمال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے کلکرنی نے کہا کہ انہیں ویڈیو ایک روز قبل موصول ہوا تھا اور انہوں نے فوری طور پر مہاراشٹر کے آثارِ قدیمہ کے محکمے سے رابطہ کیا، جنہوں نے بتا دیا کہ ملوث افراد کو وہاں سے جانے کو کہا گیا تھا۔ اُن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے مقامات پر نماز پڑھنے کی شروعات بعد میں مذہبی مقامات میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے، اسی خدشے کے پیشِ نظر احتجاج ضروری تھا۔
اس احتجاج کے دوران کچھ شرکاء نے قریب واقع حضرت خواجہ سید درگاہ کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی اور اس مقام کو بند یا ختم کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا، جس سے معاملہ مزید بڑھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر سختی کے بجائے نسبتاً نرم طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہجوم کو منتشر کیا؛ مظاہرے اور پولیس کا ٹکراؤ تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا، پھر حالات قابو میں آئے۔
اس واقعے پر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، جس کی قیادت عجت پاوار کرتے ہیں، نے سخت ردِ عمل ظاہر کیا اور میدھا کلکرنی پر معاملے کو مذہبی رنگ دینے کا الزام لگایا۔ این سی پی کی ترجمان روپالی پٹیل تھومبڑے نے کہا، ’میدھا کلکرنی نے پونے میں مذہبی فسادات بھڑکانے کی کوشش کی۔ شانیوار واڑا تمام پونے والوں کی میراث ہے، کسی ایک گروہ یا مذہب کا ملکیت نہیں۔‘ انہوں نے فوری طور پر کلکرنی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ بی جے پی کو اُنہیں روکنا چاہیے۔
مہاراشٹر کے وزیر نیتیش رانے نے ویڈیو پر ردِ عمل دیتے ہوئے کہا کہ شانیوار واڑا ہماری بہادری کی داستان ہے اور ہندو کمیونٹی کے دل میں اُس کی اہمیت الگ ہے۔ اُن کا استدلال تھا کہ عبادات مخصوص جگہوں پر ہونی چاہئیں اور اگر مزدوروں نے احتجاج کیا تو وہ جائز تھا۔ رانے نے تناسبی تشبیہ دیتے ہوئے کہا، ’’اگر کسی نے ہجی علی میں ہنومان چالیسا پڑھنی شروع کر دی تو کیا سب خوش رہیں گے؟‘‘
دوسری جانب سماج وادی پارٹی کے مہاراشٹر سربراہ ابو عاصم عظمیٰ نے صفائی عمل کی سخت مذمت کی اور خبردار کیا کہ اس طرز عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اُن کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانان نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور یہ رویّہ برداشت نہ کیا جائے تو سخت ردِ عمل ملے گا۔