نیپرا نے کےالیکٹرک کا ٹیرف کم کردیا، صارفین کو بڑے ریلیف کی امید
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے کےالیکٹرک کی مالی سال 2024 تا 2030 کے لیے ملٹی ایئر ٹیرف کی نظرثانی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کےالیکٹرک کے مطابق نیپرا نے بجلی کا اوسط ٹیرف فی یونٹ 39.97 روپے سے گھٹا کر 32.37 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نیپرا کے فیصلے کا اطلاق کےالیکٹرک کے جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹری بیوشن اور سپلائی بزنس پر ہوگا۔ ترجمان کےالیکٹرک نے بتایا کہ رائٹ آف کلیمز سے متعلق نیپرا نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ دیگر معاملات میں نیپرا کی جانب سے کی گئی نمایاں تبدیلیاں کمپنی کے لیے غیر پائیدار ہیں اور ان سے تمام اسٹیک ہولڈرز، خصوصاً صارفین پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔
کےالیکٹرک نے تصدیق کی ہے کہ وہ نیپرا کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے اور کمپنی تمام قانونی راستے اختیار کرے گی تاکہ اپنی حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔
یہ فیصلہ صارفین کے لیے امید افزا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں گھریلو اور صنعتی صارفین کے بلوں میں کمی کی توقع ہے، تاہم کےالیکٹرک کے مطابق قانونی چیلنجز جاری رہ سکتے ہیں۔