منگل, اکتوبر 21, 2025  
27 Rabi Al-Akhar 1447  
نیپرا نے کےالیکٹرک کا ٹیرف کم کردیا، صارفین کو بڑے ریلیف کی امید

کمپنی فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کرے گی، ترجمان کے الیکٹرک
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 21 اکتوبر 2025 12:10pm
پاکستان

نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے کےالیکٹرک کی مالی سال 2024 تا 2030 کے لیے ملٹی ایئر ٹیرف کی نظرثانی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کےالیکٹرک کے مطابق نیپرا نے بجلی کا اوسط ٹیرف فی یونٹ 39.97 روپے سے گھٹا کر 32.37 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

نیپرا کے فیصلے کا اطلاق کےالیکٹرک کے جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹری بیوشن اور سپلائی بزنس پر ہوگا۔ ترجمان کےالیکٹرک نے بتایا کہ رائٹ آف کلیمز سے متعلق نیپرا نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا ہے۔

ترجمان نے مزید کہا کہ دیگر معاملات میں نیپرا کی جانب سے کی گئی نمایاں تبدیلیاں کمپنی کے لیے غیر پائیدار ہیں اور ان سے تمام اسٹیک ہولڈرز، خصوصاً صارفین پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔

AAJ News Whatsapp

کےالیکٹرک نے تصدیق کی ہے کہ وہ نیپرا کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے اور کمپنی تمام قانونی راستے اختیار کرے گی تاکہ اپنی حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔

یہ فیصلہ صارفین کے لیے امید افزا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں گھریلو اور صنعتی صارفین کے بلوں میں کمی کی توقع ہے، تاہم کےالیکٹرک کے مطابق قانونی چیلنجز جاری رہ سکتے ہیں۔

nepra

K Electric

MULTI YEAR TARIFF

