سندھ کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان
صوبے بھر کے سرکاری و نجی اسکول یکم جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے
حکومت سندھ نے صوبے بھر میں موسمِ گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے یکم جون سے 31 جولائی 2026 تک بند رہیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات یکم جون 2026 سے شروع ہوں گی جو 31 جولائی 2026 تک جاری رہیں گی۔
حکام کے مطابق تعطیلات کا فیصلہ شدید گرمی اور موسم کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ طلبہ، اساتذہ اور اسکول اسٹاف کو ممکنہ ہیٹ ویو اور سخت موسمی حالات سے محفوظ رکھا جا سکے۔
محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ تعطیلات کے دوران اسکول انتظامیہ کو ضروری انتظامی امور مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ نئے تعلیمی سیشن اور تدریسی سرگرمیوں کا آغاز یکم اگست کے بعد شیڈول کے مطابق کیا جائے گا۔
مزید خبریں
سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج پر امیدواروں کا احتجاج، معاملہ کیا ہے؟
پاکستان کا سعودی عرب دفاعی معاہدے میں ترکیہ اور قطر کی شمولیت کا اشارہ: بلومبرگ
ڈرگ ڈیلر 'پنکی' کو ضمانت دینے والے جج کا ٹیسٹ کرانے کی ہدایت
بنوں میں عسکریت پسندوں کا بینک کی کیش وین پر حملہ، 8 کروڑ روپے سے زائد رقم لوٹ لی
وانگ ژی اور اسحاق ڈار کے درمیان رابطہ، ایران تنازع پر پاکستانی ثالثی کردار کی تعریف
10 مئی احتجاج کیس: پی ٹی آئی رہنما عرفان سلیم سمیت 74 ملزمان بری
مقبول ترین