منگل, اکتوبر 21, 2025  
27 Rabi Al-Akhar 1447  
پنجاب اسمبلی: تمام اپوزیشن ارکان قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی، سرکاری گاڑیاں تاحال زیرِ استعمال

کچھ اراکین نے استعفے بیرون ملک سے بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے
saleem-sheikh سلیم شیخ
شائع 21 اکتوبر 2025 12:16pm
پاکستان

پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے تمام اراکین نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ یہ استعفے اسپیکر کو موصول ہو گئے ہیں، تاہم تاحال کسی بھی رکن کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق کچھ اراکین نے استعفے بیرون ملک سے بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے ہیں، جبکہ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کے باوجود زیادہ تر چیئرمین اب بھی سرکاری گاڑیوں پر قابض ہیں۔

صرف دو چیئرمین، حافظ فرحت اور اویس ورک، نے مستعفی ہونے کے بعد اپنی گاڑیاں پنجاب اسمبلی سیکرٹریٹ کو واپس کی ہیں۔

اس صورتحال نے اسمبلی میں ایک نیا تنازعہ پیدا کر دیا ہے کیونکہ استعفے دینے کے باوجود زیادہ تر اراکین سرکاری سہولیات استعمال کر رہے ہیں۔

خیال رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے قومی، صوبائی اور سینیٹ میں بیٹھے اپنے تمام اراکینِ اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔

عمران خان کی ہدایت پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر سمیت پی ٹی آئی کے 51 اراکینِ قومی اسمبلی نے اپنا استعفا اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوایا تھا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تاحال ان استعفوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جب کہ حکومت کی جانب سے اسپیکر کو سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے استعفے منظور نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔

قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کے بعد سینیٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی پی ٹی آئی کے متعدد اراکین مستعفیٰ ہوگئے تھے۔

اپوزیشن کے تمام ارکان کے قائمہ کمیٹوں سے مستعفی ہونے کے بعد پارلیمانی بزنس متاثر ہونے کا امکان ہے۔

