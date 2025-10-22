پاک بحریہ نے تقریباً 1 ارب ڈالر کی منشیات پکڑ لی، امریکی سینٹ کام کا خراج تحسین
پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں ایک شاندار کارروائی کے دوران اربوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ کر نہ صرف منشیات اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو بڑا دھچکا پہنچایا بلکہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا دنیا بھر میں لوہا منوا لیا۔
پاکستان نیوی کے جہاز پی این ایس یرموک نے سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 کے تعاون سے کارروائی کی۔ یہ آپریشن امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے تعاون سے کیا گیا، جس نے پاک بحریہ کو اس کامیاب کارروائی پر خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
محض 48 گھنٹوں کے دوران پی این ایس یرموک نے دو مشتبہ کشتیاں پکڑیں۔ دونوں کشتیاں بغیر شناختی نشان اور بغیر خودکار شناختی نظام (AIS) کے سفر کر رہی تھیں۔
کارروائی کے دوران پہلی کشتی سے دو ٹن کرسٹل میتھ (آئس) برآمد کی گئی جس کی عالمی منڈی میں مالیت تقریباً 82 کروڑ 24 لاکھ ڈالر بتائی جاتی ہے۔
اس کے صرف دو دن بعد دوسری کشتی سے مزید 350 کلوگرام آئس اور 50 کلوگرام کوکین برآمد کی گئی جن کی مالیت بالترتیب 14 کروڑ ڈالر اور 1 کروڑ ڈالر کے قریب ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ضبط کی گئی منشیات کی قیمت 97 کروڑ 24 لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 275 ارب روپے بنتی ہے۔
برآمد شدہ منشیات کو جانچ کے بعد ضائع کر دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ اسمگلنگ نیٹ ورکس کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔
سعودی رائل نیوی کے کمانڈر کموڈور فہد الجوید نے اس کامیاب کارروائی کو بین الاقوامی تعاون کی بہترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ ”یہ کارروائی ثابت کرتی ہے پاکستان نیوی عالمی سطح پر منشیات اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں صفِ اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پی این ایس یرموک کی یہ کامیابی مشترکہ بحری فورسز کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیاب کارروائیوں میں شمار ہوتی ہے۔“
آپریشن ’’الماسماک‘‘ 16 اکتوبر کو شروع ہوا تھا، جس میں سعودی عرب، پاکستان، امریکا، فرانس اور اسپین کی بحری افواج نے حصہ لیا۔ اس کا مقصد بحرِ ہند، بحیرہ عرب اور خلیجِ عمان میں غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ہتھیار، منشیات اور دیگر غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ کو روکنا ہے۔
مشترکہ بحری فورسز (Combined Maritime Forces) میں 47 ممالک شامل ہیں جو دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں پر امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔