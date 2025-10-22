لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 22, 2025  
28 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

اسرانی کی موت کے بعد انو کپور نے بھی اپنی آخری خواہش بتادی

میں اس دنیا پر بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتا ہوں، انو کپور
ویب ڈیسک
شائع 22 اکتوبر 2025 02:43pm
لائف اسٹائل

معروف اداکار انو کپور نے اپنی آخری خواہش بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی موت کسی تہوار یا قومی دن کے موقع پر ہو، تو ان کی آخری رسومات خاموشی سے انجام دی جائیں۔

مشہور بھارتی کامیڈین اسرانی کی وفات نے شائقینِ سنیما کو افسردہ کر دیا۔ ان کی آخری رسومات خاموشی سے ادا کی گئیں، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت بھیڑ جمع ہو۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں وصیت کی تھی کہ ان کی آخری رسومات کسی شور و ہجوم کے بغیر صرف گھر والے انجام دیں۔

350 سے زائد فلموں میں کام کرنے والے سینئر بھارتی اداکار و کامیڈین چل بسے

اب انہی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے سینئر اداکار انو کپور نے بھی اپنی آخری خواہش سب کے سامنے ظاہر کی ہے۔ انو کپور نے کہا کہ اگر ان کی موت کسی قومی دن یا تہوار، جیسے دیوالی، ہولی، عید، 15 اگست کے موقع پر ہو، تو ان کی آخری رسومات خاموشی سے اور خفیہ انداز میں انجام دی جائیں۔

AAJ News Whatsapp

انو کپور نے ایک گفتگو میں کہا، ’اسرانی صاحب کی خواہش نے مجھے بھی متاثر کیا۔ جب اس دنیا نامی ہوٹل سے میرا چیک آؤٹ کرنے کا وقت آئے اور وہ دن کسی قومی تہوار سے جڑا ہو، تو میری تدفین یا آخری رسومات خاموشی سے کی جائیں۔‘

ان کا کہنا ہےکہ، ’میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس دنیا میں بوجھ بن کر جینا چاہتا ہوں۔‘

چند دن قبل انو کپور ایک پوڈکاسٹ میں اداکارہ تمنا بھاٹیا کے بارے میں دیے گئے تبصرے کی وجہ سے زیر بحث رہے تھے۔ ان کے ”استری 2“ کے گانے ’آج کی رات‘ پر کیے گئے تبصروں نے سوشل میڈیا پر شدید ردِعمل پیدا کیا تھا۔

entertainment

lifestyle

شخصیات

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین