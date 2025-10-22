لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 22, 2025  
28 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر پاکستان کا شدید اظہار مذمت

، پاکستان نے فلسطینی عوام کے تحفظ اور ان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا
شوکت پراچہ
شائع 22 اکتوبر 2025 05:10pm
پاکستان

پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔

دفتر خارجہ نے اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں قابض اسرائیلی افواج کے نئے حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔

ترجمان کے مطابق یہ کارروائیاں شرم الشیخ میں مسلم و عرب ممالک، امریکہ، یورپ اور اقوام متحدہ کی قیادت کی موجودگی میں طے پانے والے امن معاہدے کی روح کے منافی ہیں۔

پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے، جنگ بندی پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائے اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔

AAJ News Whatsapp

ترجمان دفترِ خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے اور اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔

پاکستان اپنے اصولی مؤقف پر قائم ہے کہ فلسطین کی آزاد، خود مختار، قابلِ عمل اور مربوط ریاست 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق قائم کی جائے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔

پاکستان

Foreign Office spokesman

Israel Gaza War

Peace Agreement

Gaza Under Attack

Stop Violence

Peace For Gaza

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین