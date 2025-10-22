لائیو ٹی وی  
بلوچستان کے ضلع مستونگ میں زیرِ تعمیر عمارت سے 9 مزدور اغوا

اغوا ہونے والے مزدوروں کا تعلق پنجاب اور سندھ سے بتایا جاتا ہے
mujeeb-ahmed مجیب احمد
اپ ڈیٹ 23 اکتوبر 2025 12:12am
پاکستان

بلوچستان کے ضلع مستونگ کی تحصیل دشت میں نامعلوم مسلح افراد نے 9 مزدوروں کو اغوا کر لیا۔

یہ مزدور علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت پر کام کر رہے تھے۔ اغوا ہونے والے مزدوروں کا تعلق پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے۔

لیویز ذرائع کے مطابق مزدوروں کو کام ختم کرکے واپس جاتے ہوئے پک اپ سمیت اغوا کیا گیا۔ حملہ آوروں نے تھوڑی دور جا کر ڈرایئور کو چھوڑ دیا جبکہ مزدوروں کو پک اپ سمیت لے گئے۔

اطلاع پر لیویز فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پہاڑی سلسلے اور دیگر مقامات پر سرچ آپریشن جاری ہے

ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مزدوروں کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، تاحال کسی گروہ نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔

