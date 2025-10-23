فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق
پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عرب جمہوریہ مصر کا سرکاری دورہ کیا، جس کا مقصد پاکستان اور مصر کے درمیان عسکری تعاون اور دفاعی اشتراک کو مزید فروغ دینا ہے۔
ہاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورے کے دوران مصری وزیرِ دفاع و دفاعی پیداوار جنرل عبدالمجید صقر اور مصری مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔
ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق وزارتِ دفاع پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جبکہ انہوں نے نامعلوم سپاہی کی یادگار اور سابق مصری صدر محمد انور السادات کی قبر پر پھول بھی چڑھائے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ مصر ایک برادر اسلامی ملک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
فیلڈ مارشل نے جامعہ الازہر کے شیخِ اعظم احمد الطیب سے بھی ملاقات کی، جس میں امتِ مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور فکری ہم آہنگی کی ضرورت پر گفتگو ہوئی۔
شیخ الازہر نے امت کے اتحاد پر زور دیا جبکہ فیلڈ مارشل نے انتہا پسندی اور اسلام کی غلط تشریحات کے خاتمے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دورہ پاکستان اور مصر کے تاریخی تعلقات کو مزید وسعت دینے اور دوطرفہ عسکری تعاون کے نئے امکانات کھولنے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔