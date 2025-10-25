لائیو ٹی وی  
ہفتہ, اکتوبر 25, 2025  
02 Jumada Al-Awwal 1447  
چین نے دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک بحری جہاز لانچ کردیا

"گیزوبا" جہاز کی لمبائی 130 میٹر، 13 ہزار ٹن وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے
25 اکتوبر 2025
چین نے دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک بحری کارگو جہاز لانچ کردیا ہے جو روایتی ایندھن کے بجائے لیتھیئم بیٹریوں پر چلتا ہے۔

چائنیز خبر رساں ادارے کے مطابق ”گیزوبا“ نامی اس جہاز کی لمبائی 130 میٹر ہے اور یہ 13 ہزار ٹن تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جہاز 12 لیتھیئم بیٹری پاور یونٹس سے چلتا ہے جو مجموعی طور پر 24 ہزار کلو واٹ آور بجلی فراہم کرتے ہیں۔

انجینیئرز کے مطابق، اس جہاز میں بیٹریوں کو تیزی سے تبدیل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے، جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 500 کلومیٹر تک ہے۔

مزید برآں، اس میں نصب جدید اسمارٹ کنٹرول سسٹم کی بدولت جہاز ریموٹ نیویگیشن اور آٹومیٹک برتھنگ جیسی جدید خصوصیات سے لیس ہے۔

چائنیز اکیڈمی آف انجینیئرنگ کے رکن یِن شن پِنگ کا کہنا ہے کہ اس جہاز کی تیاری صرف ایک نئی پروڈکٹ کی تخلیق نہیں بلکہ ایک جامع تکنیکی کامیابی ہے، جس کے دوران بڑی بیٹریوں، ڈی سی پاور سسٹمز اور ریموٹ پائلٹنگ ٹیکنالوجی کو کامیابی سے آزمایا گیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ منصوبے میں نئے انجن، اسمارٹ کنٹرول سسٹم اور ساحلی انفراسٹرکچر کو ایک مربوط نظام کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے ملٹی نیٹ ورک انٹیگریشن اور شپ ٹو شور کمیونیکیشن جیسی جدید صلاحیتوں کو عملی شکل دی گئی۔

چینی میڈیا کے مطابق، یہ الیکٹرک جہاز سالانہ 617 ٹن ایندھن کی بچت کرے گا اور کاربن کے اخراج میں 2 ہزار ٹن تک کمی لائے گا، جو گرین شپنگ انڈسٹری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

