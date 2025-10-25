امریکی سیاستدانوں کی خفیہ گروپ چیٹس لیک، نسلی تعصب، نفرت اور نازیوں کی تعریف کے انکشافات
امریکا کی سیاسی دنیا اس ماہ ہلچل میں ہے کیونکہ نجی آن لائن گروپ چیٹس کے لیک ہونے والے پیغامات میں نسل پرستانہ، یہودی مخالف اور تشدد آمیز خیالات سامنے آئے ہیں۔ لیک ہونے والے پیغامات میں بعض سیاسی رہنماؤں نے نجی گفتگو میں نازی تعریف، نسلی القابات اور سیاسی مخالفین کے خلاف دھمکیاں دی ہیں، جس سے ملک میں نجی نفرت انگیز زبان کی بڑھتی ہوئی عامیت پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔
عالمی میڈیا کے مطابق حالیہ دنوں میں تین الگ الگ واقعات میں سامنے آیا کہ سیاسی شخصیات نے نجی بات چیت میں انتہائی متنازع خیالات کا اظہار کیا، حالانکہ ان کے لیک ہونے کا خطرہ موجود تھا۔
پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق، نوجوان ریپبلکن رہنما ٹیلیگرام پر ایک دوسرے کو نسل پرستانہ اور یہودی مخالف پیغامات بھیج رہے تھے، جن میں سیاہ فام افراد کو بندروں سے تشبیہ دی گئی اور ایک نے کہا ”میں ہٹلر کو پسند کرتا ہوں۔“
نیشنل ریویو کے لیک ٹیکسٹس نے ظاہر کیا کہ ڈیموکریٹک امیدوار جے جونز نے نجی پیغام میں کہا کہ ریاستی ریپبلکن کو گولی مار دی جائے اور سیاسی مخالفین کی قبروں پر پیشاب کیا جائے۔
صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ پال انگراسیا نے نجی پیغام میں خود کو نازی اسٹریک رکھنے والا قرار دینے کے بعد اپنی نامزدگی واپس لے لی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گروپ چیٹس میں جارحانہ اور نفرت انگیز رویے کا بڑھنا ایک غلط فہمی پر مبنی تحفظ کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ پیغامات ہمیشہ کے لیے ریکارڈ میں رہتے ہیں اور لیک ہو سکتے ہیں۔
سوشیالوجسٹ ایلکس ٹر وی کے مطابق ”گروپ چیٹس میں ایک گمراہ کن قربت کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نجی بات چیت ہے، مگر حقیقت میں آپ اس بات پر شرط لگا رہے ہیں کہ گروپ کے تمام ارکان ہمیشہ آپ کی حفاظت کریں گے۔“
ماہرین نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر انتہا پسندوں کی بڑھتی موجودگی اور نوجوانوں میں رکھی گئی زبان کی حدیں آزمانے کا رجحان نجی نفرت انگیز پیغامات کو عام کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کی تقریریں اس رجحان کو مزید تقویت دے رہی ہیں۔