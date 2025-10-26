لائیو ٹی وی  
وزیراعظم شہباز شریف نے آر ایل این جی گھریلو کنکشنز کے اجرا کا افتتاح کردیا

عوام کا ایک اور دیرینہ مطالبہ آج پورا ہوگیا ، مخلوط حکومت میں شامل تمام رہنماؤں کو مبارکباد، وزیراعظم کا تقریب سے خطاب
ویب ڈیسک
شائع 26 اکتوبر 2025 02:02pm
پاکستان

وزیراعظم شہباز شریف نے ری گیسیفائیڈ لیکویفائیڈ نیچرل گیس (آر ایل این جی) کے گھریلو کنکشنز کے اجرا کی تقریب میں شرکت کی اور ملک بھر میں گیس کنکشنز کے اجراء کا باضابطہ آغاز کر دیا۔

اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ آج پورا ہو گیا ہے۔ عوام کا یہ اہم تقاضا تھا کہ گیس کنکشنز کا اجرا کیا جائے اور آج پورے پاکستان میں آر ایل این جی کنکشنز دیے جا رہے ہیں۔

وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں جب پی ڈی ایم حکومت قائم ہوئی تو گیس کی فراہمی ایک بڑا چیلنج تھا، تاہم حکومت نے قلیل مدت میں گیس کے انفرااسٹرکچر کی تعمیر اور بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے۔

AAJ News Whatsapp

ان کا کہنا تھا کہ مخلوط حکومت کی قیادت اور تمام اتحادی رہنماؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے عوامی فلاح کے اس منصوبے میں تعاون کیا۔

شہباز شریف نے کہا کہ گیس کا جال بچھانے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور اس مقصد کے لیے فنڈز کا اجرا بھی مکمل ہو چکا ہے۔

انہوں نے ماضی کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 2013 میں ملک میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے زیادہ تھا، مگر مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے عملی کام کیا۔

وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے توانائی کے شعبے میں مزید اقدامات جاری رکھے گی تاکہ ہر گھر تک گیس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔

