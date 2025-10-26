لائیو ٹی وی  
اتوار, اکتوبر 26, 2025  
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرگئی، مزید 4 ارکانِ اسمبلی نے حمایت کردی

مسلم لیگ ن کی حمایت کے بغیر حکومت بناسکتے ہیں، پیپلز پارٹی
طارق چوہدری
اپ ڈیٹ 26 اکتوبر 2025 10:13pm
پاکستان
PPP Achieves Simple Majority | Azad Kashmir Government Formation | 27 Members Support Pakistan

آزاد کشمیر میں سیاسی صورتحال فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئی ہے، پیپلزپارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرلی ہے۔

ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرگئی ہے۔ مزید چار ارکان اسمبلی نے پیپلزپارٹی کی حمایت کا اعلان کردیا ہے جس کے بعد تعداد بڑھ کر 27 ہوگئی ہے۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ پی پی پی آزاد کشمیر امور کی انچارج فریال تالپور کی ماجد خان،عاصم بٹ، اکبر ابراہیم، فہیم ربانی سے ملاقات ہوئی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ آج پاور شو کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت سازی کی راہ ہموار ہوگئی ہے جس کا فیصلہ آج یا کل متوقع ہے۔

اس سے قبل پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ 30 سے زائد ارکانِ اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ ن کی حمایت کے بغیر حکومت بناسکتے ہیں۔

ذرائع کے مطابق فریال تالپور کی جانب سے سندھ ہاؤس اسلام اباد میں آج رات دس بجے ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں پیپلزپارٹی کی پارلیمانی پارٹی، مہاجرین نشستوں اور بیرسٹر سلطان گروپ کے ارکان شریک ہوں گے۔

ذرائع کے مطابق بیرسٹر سلطان گروپ نے بھی زرداری ہاؤس میں فریال تالپور کے ساتھ ملاقات میں ووٹ کی یقین دہانی کرا دی ہے۔

بیرسٹرسلطان گروپ کے پانچ اور مہاجرین نشستوں کے پانچ ارکان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، جبکہ دو ارکان کی حمایت خفیہ رکھی گئی ہے۔

پیپلز پارٹی کے مطابق دونوں دھڑوں کی شمولیت کے بعد 30 سے زائد ارکان کا ساتھ حاصل ہے، پیپلز پارٹی آج پاور شو کے ذریعے اپنی عددی برتری ثابت کرے گی۔

دوسری جانب ذرائع کے مطابق پیپلزپارٹی کو حکومت سازی کے لیے ایک اور رکن کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔

آزاد کشمیر کے وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر اقبال نے فریال تالپور سے ملاقات کر کے پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کرلی اور حکومت سازی میں حمایت کی ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ رات صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیراعظم چوہدری انوارالحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دی تھی۔

