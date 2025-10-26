بابر اعظم ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل، کون سے نمبر پر بیٹنگ کریں گے؟ ہیڈ کوچ نے بتا دیا
قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈکوچ مائیک حیسن کی نے کہا ہے کہ بابراعظم کو ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے۔
پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مائیک حیسن نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے بارے میں مختلف آپشنز پر غور کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ محمد حارث کو کافی مواقع دیے ہیں مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ محمد حارث نوجوان ہیں، ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے۔
مائیک حیسن نے کہا کہ عثمان خان اسپنرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ٹی ٹونٹی سیریز میں موقع دیا گیا ہے۔
وائٹ بال کوچ کا کہنا تھا کہ ایشیاء کپ فائنل میں شکست پر مایوسی ہوئی تھی کیونکہ ایشیاء کپ کا فائنل ایک بڑا دن تھا۔
انہوں نے کہا کہ ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے، اسکواڈ کا جوحصہ نہیں انہیں ڈومیسٹک کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے۔
ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ صوفیان موقیم کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس بھیجا ہے جبکہ عثمان طارق ایک باصلاحیت اسپن ٹیلینٹ ہے۔ ساؤتھ افریقہ کیخلاف سیریز، ٹرائی سیریز سے ورلڈکپ سے متعلق آپشنز ملیں گے
مائیک حیسن کا مزید کہنا تھا کہ فخر زمان ایک روزہ فارمیٹ کا حصہ ہیں، میں نے فخر زمان سے بات بھی کی تھی انہیں فرسٹ کلاس میں کام کرنا پڑےگا۔