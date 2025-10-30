Aaj News

پاکستان میں دراندازی کی کوشش، ٹی ٹی پی ڈپٹی چیف سمیت 4 دہشت گرد ہلاک

پلاک کمانڈر نور ولی کا نائب اوربھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی رہبری شوری کا سربراہ فورسز کو انتہائی مطلوب تھا
naveed-akbar نوید اکبر
اپ ڈیٹ 30 اکتوبر 2025 02:20pm
خیبرپختونخوا کے ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے ایک گروہ کی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق، فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے 29 اور 30 اکتوبر کی درمیانی شب پاک افغان بارڈر کے قریب دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا بروقت سراغ لگایا اور کارروائی کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق، مارے جانے والوں میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر امجد عرف مزاحم بھی شامل تھا جو خوارج کمانڈر نور ولی کا نائب اور بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الخوارج کی رہبری شوریٰ کا سربراہ تھا۔ حکومت پاکستان نے امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق، ہلاک دہشت گرد افغانستان میں مقیم رہتے ہوئے پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ الخوارج کی قیادت افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دراندازی اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ باجوڑ اور مہمند میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں سے پیدا ہونے والے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔

آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن شروع کر دیا ہے تاکہ کسی بھی دہشت گرد کی ممکنہ موجودگی کو ختم کیا جا سکے۔

ترجمان کے مطابق، “عزمِ استحکام” کے وژن کے تحت ملک بھر میں انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رہیں گی تاکہ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے اس ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔

