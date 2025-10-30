خیبرپختونخوا کے مطلوب اشتہاری دہشت گردوں کی فہرست تیار، سروں کی قیمت بھی مقرر
خیبرپختونخوا کے مطلوب اشتہاری دہشت گردوں کی فہرست تیار کرلی گئی ہے۔ فہرست میں شامل ایسے دہشت گردوں نام بھی موجود ہیں جن کے سر وں کی قیمت بھی مقرر کی گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق مطلوب اشتہاری دہشت گردوں کی تیار کردہ فہرست وفاقی وزارت داخلہ کو موصول ہوگئی ہے، خیبرپختونخوا کے مطلوب اشتہاری دہشت گردوں کی فہرست صوبائی انتظامیہ اور حساس اداروں نے مل کر تیار کی ہے۔
ذرائع کے مطابق فہرست میں 1349 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے کوائف بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں کا تعلق پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، سوات و دیگر علاقوں سے بتایا گیا ہے۔ 59 دہشت گردوں کی سر کی قیمت ایک سے 3 کروڑ روپے تک مقرر ہے۔
کرم کے کاظم خان کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے رکھی گئی ہے جبکہ دہشت گردوں کے کمانڈر امجد اللہ کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے۔
فہرست میں باجوڑ کے مولوی فقیر محمد کا نام بھی شامل ہے جن کے سر کی قیمت ڈیڑھ کروڑ مقرر کی گئی ہے۔