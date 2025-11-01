پینٹاگون نے یوکرین کو ٹوماہاک میزائل دینے کی منظوری دے دی

حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے، امریکی ذخائر متاثر نہیں ہوں گے، میڈیا کا دعویٰ
ویب ڈیسک
شائع 01 نومبر 2025 10:14am
دنیا

امریکی محکمۂ دفاع (پینٹاگون) نے یوکرین کو ٹوماہاک میزائل فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تاہم ان میزائلوں کی فراہمی کا حتمی فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔

امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ اب وائٹ ہاؤس کو ارسال کر دیا گیا ہے، جہاں صدر ٹرمپ اس کی توثیق یا منظوری روکنے کا اختیار رکھتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق اس فیصلے سے امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ میزائل مخصوص دفاعی کوٹے سے فراہم کیے جائیں گے۔

AAJ News Whatsapp

یاد رہے کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران لانگ رینج میزائل سسٹم فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کی منظوری مل گئی تو یوکرین کو دیے جانے والے ٹوماہاک میزائل روس کے اندر دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے جنگ کے توازن پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔

China’s Shenzhou

21 docks

with space

station

sets the country’s

own speed record

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین