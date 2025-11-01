پاکستانی مچھیرا بھارتی خفیہ ایجنسی کا آلۂ کار بننے پر گرفتار

پاکستانی مچھیرا بھارتی خفیہ ایجنسی کا آلۂ کار بننے پر گرفتار
اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے ایک اہم پریس کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے ایک پاکستانی مچھیرے اعجاز ملاح کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے لیے جاسوسی پر آمادہ کیا۔
عطا تارڑ نے بتایا کہ ”آپریشن سندور“ کی ناکامی کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹی معلومات پھیلانے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اسی سلسلے میں اعجاز ملاح کو بھارتی انٹیلی جنس نے گرفتار کیا، اسے کچھ مخصوص ٹاسک دیے گئے اور پھر واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ جب پاکستان کے اداروں کو اطلاع ملی کہ اعجاز ملاح آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پر کڑی نگرانی کی گئی۔ بعد میں اعجاز ملاح کو حراست میں لے لیا گیا اور دورانِ تفتیش اس نے تمام حقائق خود تسلیم کر لیے۔
عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کے دوران اعجاز ملاح کا اعترافی ویڈیو بیان بھی میڈیا کو دکھایا، جس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ مچھلی پکڑنے سمندر میں گیا تو بھارتی کوسٹ گارڈ نے اسے پکڑ لیا۔ وہاں بھارتی خفیہ اہلکاروں نے اسے پیسے کا لالچ دے کر کہا کہ پاکستان جا کر آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں، زونگ کی سم کارڈز، پاکستانی سگریٹ اور کرنسی لانا۔ ان کے مطابق، یہ سب مواد بھارت کو ”انفارمیشن آپریشن“ کے لیے درکار تھا۔
اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے کہا کہ ”یہ بھارت کا نیا پروپیگنڈا آپریشن ہے جو مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے میڈیا اور اداروں نے اس جنگ میں سچائی کی فتح حاصل کی ہے۔“
انہوں نے بتایا کہ اعجاز ملاح کو ستمبر میں بھارتی کوسٹ گارڈ نے پکڑا اور اسے پچانوے ہزار روپے دینے کے ثبوت بھی موجود ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی خفیہ ادارے پاکستان کے خلاف مسلسل نفسیاتی اور معلوماتی جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے ادارے پوری طرح چوکس ہیں اور ایسے تمام منصوبے ناکام بناتے رہیں گے۔
پریس کانفرنس کے اختتام پر عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت پاکستان کی ”معرکہ حق“ میں کامیابی ہضم نہیں کر پا رہا، اسی لیے جھوٹے الزامات اور مچھیروں جیسے کمزور طبقے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان کے ادارے ہر سطح پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔
اعجاز ملاح کا اعترافی بیان
وفاقی وزرا کی پریس کانفرنس کے دوران اعجازملاح کا اعترافی بیان چلایاگیا جس میں اس نے اعتراف کیا کہ مجھے بھارت نے سمندر سے گرفتار کیا، بھارت نے مجھے لانچ دی، گرفتاری کا خوف بھی تھا، میں تیار ہو گیا۔
اعجاز ملاح کے اعترافی بیان کے مطابق ہم مچھلی پکڑنے گئے تو بھارت نے ہمیں پکڑ لیا، انہوں نے کہا آرمی، نیوی، رینجرز کی وردیاں لینی ہیں اور موبائل سم، پاکستانی سیگریٹ اور کرنسی لانےکا کہا، اس کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسی نے مجھے رہا کردیا۔
اعجازملاح نے بتایا کہ میں نے خفیہ ایجنسی کے افسر کو کچھ تصاویر بھیجیں، دوبارہ سمندر میں گیا توپاکستان ایجنسی نے مجھے پکڑ لیا۔