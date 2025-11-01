کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، دو دہشت گرد گرفتار
کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران مچھر کالونی سے ایس آر اے کے دو انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے، جن کے قبضے سے ہینڈ گرنیڈ اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔
ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر ڈاکس مچھر کالونی کے علاقے میں کی گئی، جس میں گرفتار دہشت گردوں کی شناخت سرمد علی رضا اور غنی اللہ عرف غنی امان چانڈیو کے نام سے ہوئی۔
سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ملزمان ایس آر اے کے انتہائی مطلوب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور طلبہ کو ایس آر اے میں بھرتی کرنے اور دہشت گردی کی ترغیب دینے میں ملوث تھے۔
ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں دہشت گردی، بارودی مواد اور حملوں کے مقدمات درج ہیں۔
مزید تحقیقات کے دوران ملزمان سے انکشافات متوقع ہیں، جبکہ انہیں مزید تفتیش کے لیے متعلقہ شعبہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔