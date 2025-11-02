پونے 9 بجے سے پہلے اسکول کھولنے پر 10 لاکھ روپے جرمانے کا اعلان
پنجاب بھر کے تمام سرکاری و نجی اسکول اب صبح پونے 9 بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے اسکولوں کے اوقاتِ کار میں تبدیلی کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق صبح 8 بجکر 45 منٹ سے قبل اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ صوبے میں بڑھتی ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کی صورتحال کے پیشِ نظر کیا گیا ہے۔
ڈی جی ماحولیات نے واضح کیا کہ نئی ٹائمنگز کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہے، اور کسی بھی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول انتظامیہ کو پانچ سے دس لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا۔
عمران حامد شیخ کے مطابق اسکول ٹائمنگ کی خلاف ورزی یا شکایت کی اطلاع ای پی اے ہیلپ لائن 1373 یا گرین پنجاب ایپ کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔
ماہرین ماحولیات نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اسکولوں کے اوقات میں تاخیر سے آغاز سے صبح کے اوقات میں ٹریفک رش اور اسموگ کے اثرات میں کمی آئے گی۔