بھارت: چھتیس گڑھ میں خوفناک ٹرین حادثہ، 11 افراد ہلاک

مسافر ٹرین اسٹیشن کے قریب کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی، بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، امدادی کارروائیاں جاری
ویب ڈیسک
شائع 05 نومبر 2025 09:50am
دنیا

بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ہولناک ٹرین حادثہ پیش آیا ہے جس میں 11 افراد ہلا ک جبکہ درجنوں زخمی ہوگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک مسافر ٹرین اسٹیشن کے قریب کھڑی مال بردار گاڑی سے جا ٹکرائی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ مسافر ٹرین کی کئی بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، جبکہ جائے حادثہ پر مسافروں کی چیخ و پکار سے فضا گونج اٹھی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق، ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کٹنگ مشینوں کی مدد سے بوگیوں کو کاٹ کر اندر پھنسے مسافروں کو نکالا ۔

AAJ News Whatsapp

اب تک کم از کم 11 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں جبکہ درجنوں زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔

حکام کے مطابق، چار زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

india

Train Accident

MANY INJURED

in Chhattisgarh

11 people killed

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین