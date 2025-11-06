Faisal Vawda Warns of Possible Governor Rule in KP - Rubaroo with Shaukat Piracha

Faisal Vawda Warns of Possible Governor Rule in KP - Rubaroo with Shaukat Piracha
Published 06 Nov, 2025 10:00pm
ویڈیوز
Faisal Vawda Warns of Possible Governor Rule in KP - Rubaroo with Shaukat Piracha
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین