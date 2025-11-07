سونے کی قیمت میں آج کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟
عالمی مارکیٹ میں بھی سونا مہنگا، فی اونس قیمت 4007 ڈالر کی سطح پر جا پہنچی
ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں جمعرات کے روز سونے کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ مقامی سطح پر فی تولہ سونا گزشتہ روز کی قیمت پر ہی برقرار رہا جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔
صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 23 ہزار 62 روپے پر مستحکم رہا۔ اسی طرح 10 گرام سونا کی قیمت 3 لاکھ 62 ہزار 707 روپے ریکارڈ کی گئی۔
عالمی منڈی میں بھی سونے کی قیمت میں کوئی ردوبدل نہیں ہوا اور سونا 4007 امریکی ڈالر فی اونس پر مستحکم رہا۔
ماہرین کے مطابق حالیہ استحکام ڈالر کی قیمت میں معمولی اتار چڑھاؤ اور عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال کے باعث دیکھا جا رہا ہے۔
Gold prices
gold market
Gold rates Pakistan
Gold Rates 2025
gold world market
مزید خبریں
سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
قومی بچت اسکیموں کے منافع میں تبدیلی، کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان؟
آئی ایم ایف نے حکومت کو نئے این ایف سی ایوارڈ سے متعلق کیا تجویز دی؟
کرپٹو کرنسی کی عالمی مارکیٹ کریش، بٹ کوئن سمیت دیگر کرنسیوں نے قدر کھو دی
سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
پاکستان میں سونا آج بھی ہزاروں روپے سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
مقبول ترین