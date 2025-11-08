خاتون کو 17 سیکنڈ میں 20 تھپڑ: مرچی پاؤڈر سے جیولری شاپ لوٹنے کی کوشش ناکام
بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک جواہرات کی دکان میں ہونے والی ڈکیتی کی ناکام کوشش سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دکان دار نے لمحوں میں ہوشیاری دکھاتے ہوئے خود پر ہونے والا حملہ ناکام بنایا اور حملہ آور کو سخت جواب دیا۔
واقعہ کے مطابق، ایک عورت نے اپنا چہرہ دوپٹہ سے ڈھانپ کر دکان میں داخل ہو کر خود کو گاہک ظاہر کیا۔ اچانک اس نے دکان دار پر چلی مرچ پاؤڈر پھینک کر دکان دار کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی تاکہ قیمتی زیورات چرا سکے۔
دکان دار نے حملے سے بچتے ہوئے عورت کو فوراً پکڑ لیا۔ غصے میں آ کر اس نے تقریباً 17 تھپڑ صرف 20 سیکنڈز میں مارے اور پھر اسے دکان سے باہر دھکیل دیا۔ یہ لمحات سی سی ٹی وی میں واضح طور پر ریکارڈ ہو گئے، جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اور صارفین کی دلچسپی کا باعث بنے۔
احمد آباد پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر عورت کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق، حملہ آور واقعہ کے وقت پولیس پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئی تھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات میں ہوشیار اور چالاک دکان دار ہی کسی بڑی نقصان سے بچ سکتے ہیں اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مشکوک سرگرمی دیکھیں تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔
صارفین نے ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے دکان دار کی ہمت کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ویڈیو دیگر دکان داروں کے لیے سبق آموز ہے۔