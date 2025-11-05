آفس سے کافی چرانے پر ملازمہ پہلے دن ہی نوکری سے فارغ، انٹرنیٹ صارفین کے مزاحیہ تبصرے
ایک نئی ملازمہ کو دفتر میں پہلے دن ہی نوکری سے اس لیے فارغ کر دیا گیا کہ اس نے دفتر کی ساری کافی چرا لی۔
یہ واقعہ ریڈٹ پر وائرل ہوا اور اسے 4.3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، جبکہ 15،000 سے زائد صارفین نے پوسٹ کو اپ ووٹ کیا۔
ایک کمپنی نے حال ہی میں ایک نئی ملازمہ کو نوکری پر رکھا۔ ریڈٹ صارف کے مطابق، صبح کی تربیت کے دوران وہ ملازمہ کافی پرجوش اور تھوڑی نروس لگ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کام کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔
دن کے بیچ میں، جب سب بریک روم میں موجود تھے، تو اس نے کافی بنانے والی مشین کے پاس پڑے دو بڑے اسٹاربکس بینز کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا،”یہ کس کی ہیں؟“
کسی نے جواب دیا، ”یہ سب کے لیے ہیں، کمپنی ہر کسی کے لیے کافی خریدتی ہے۔“
ملازمہ نے کہا،”اوہ، بہت اچھا!“
تاہم دن کے اختتام پر جب وہ دفتر چھوڑ رہی تھی، تو اس نے دونوں بیگ اپنے پرس میں ڈال لیے۔ باقی ملازمین دن بھر حیران و پریشان رہے کہ کافی کہاں گئی۔
آخرکار، پتہ چلا کہ نئی ملازمہ نے یہ بیگ چرا لیے تھے، شاید کسی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن وہ صرف دس منٹ کے لیے دفتر آئی، پھر منیجر کے دفتر بلائی گئی اور اس کے بعد وہ ملازمت سے فارغ کردی گئی۔
یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بھی خوب زیر بحث آیا۔ صارفین نے اپنے تبصروں میں کہا،
”یہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کیوں کام کرتے ہیں۔“
”کچھ لوگوں کے دماغ میں دن بھر کوئی اندرونی سوچ نہیں ہوتی، وہ بس عمل کرتے ہیں۔ یہ عجیب اور دلچسپ ہے۔“
”کوئی اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ، اہم چیزیں خراب کرنے سے پہلے اس نے خود ہی اپنی نوکری ختم کر لی، اہم چیزیں خراب کرنے سے پہلے۔“
یہ واقعہ نہ صرف دفتر کے اصول اور رویے پر سوال اٹھاتا ہے بلکہ لوگوں کو حیران بھی کر گیا کہ ایک چھوٹی سی حرکت پورے دفتر میں ہنگامہ پیدا کر سکتی ہے۔