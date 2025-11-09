فلپائن میں سپر طوفان ’فنگ وونگ‘ کی تباہ کاریاں، ایک لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل
فلپائن میں تباہ کن سپر طوفان ’فنگ وونگ‘ (مقامی نام ’اُوان‘) کے خطرے کے پیش نظر حکومت نے مشرقی اور شمالی علاقوں سے ایک لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان آج شب مرکزی جزیرے لوزون کے صوبہ اورورا میں ٹکرانے کا امکان ہے۔
غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق ’فنگ وونگ‘ اتوار کو شدت اختیار کرتے ہوئے سپر طوفان میں تبدیل ہو گیا، جو اب 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں اور 230 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کے جھکڑ پیدا کر رہا ہے۔
فلپائنی محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی حصوں میں خطرے کے انتباہی سگنلز جاری کر دیے ہیں۔ جنوبی مشرقی لوزون کے علاقوں، خصوصاً کاتانڈوانیز، کیمارینیز نورتے اور کیمارینیز سور میں سگنل نمبر 5 جو کہ سب سے زیادہ خطرے کی سطح ہے نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ دارالحکومت منیلا اور اس کے گردونواح میں سگنل نمبر 3 جاری ہے۔
فلپائن کے مشرقی علاقے ایسٹرن وِسایاز میں کئی مقامات پر بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ فلپائن کوسٹ گارڈ کی جانب سے جاری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے سامان کے ساتھ کشتیوں سے اتر کر ٹرکوں میں سوار ہو رہے ہیں تاکہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق خراب موسم کے باعث 300 سے زائد ملکی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کے ساتھ شدید بارشیں، طغیانی اور تیز ہوائیں ملک کے کئی ساحلی علاقوں میں تباہی مچا سکتی ہیں۔ حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ساحلی علاقوں سے دور رہیں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔