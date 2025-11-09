Soaring Prices Make Daily Life Unbearable for Citizens - Pakistan news

Soaring Prices Make Daily Life Unbearable for Citizens - Pakistan news
Published 09 Nov, 2025 02:30pm
ویڈیوز
Soaring Prices Make Daily Life Unbearable for Citizens - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین