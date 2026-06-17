ایران امریکا معاہدے پر دستخط کا مقام تبدیل، میزبانی پاکستان کرے گا
امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے تاریخی امن معاہدے کے حوالے سے ایک بڑی اور اہم تبدیلی سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے کاغذات یعنی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی جگہ کو اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے۔
برطانوی نشریاتی ادارے ’بی بی سی‘ کے مطابق، پہلے یہ تقریب جنیوا شہر میں ہونا تھی، لیکن اب یہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ کے ایک خوبصورت اور پہاڑی علاقے برجن اسٹاک ریزورٹ میں منعقد کی جائے گی۔
سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے اس تبدیلی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نیا مقام اپنی اونچائی اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ محفوظ اور مناسب سمجھا جاتا ہے، اس لیے تقریب کو یہاں منتقل کیا گیا ہے۔
اس پوری تقریب کے لیے سب سے بڑی اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس تاریخی تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔
اسی سلسلے میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف جمعرات کے دن جنیوا کے لیے روانہ ہوں گے اور ان کے ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم وفاقی وزرا بھی جائیں گے۔
دوسری طرف، ایران کی جانب سے اس تقریب میں شرکت کے لیے ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور بڑے مذاکرات کار باقر قالیباف سوئٹزرلینڈ پہنچیں گے۔
اس تقریب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خود اس میں شامل ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ممکن ہے وہ خود بھی اس دستخطی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں جائیں۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ بہت جلد اس پورے معاہدے کی تمام تفصیلات دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔
معاہدے کے فوری بعد کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔
انہوں نے مزید تفصیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پہلے مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد حتمی اور پکی ڈیل کے لیے اگلے ساٹھ دنوں کے اندر اندر دوبارہ تفصیلی مذاکرات کیے جائیں گے، اور ان ساٹھ دنوں کے مذاکرات میں ایران کا جوہری مسئلہ اور ایران پر لگی تمام معاشی پابندیوں کے مکمل خاتمے پر کھل کر بات چیت کی جائے گی۔
اس امن معاہدے کے مثبت اثرات زمین پر بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور سمندری راستے سے رکاوٹیں ہٹنے کے بعد ایران کے پانچ بڑے تجارتی جہاز بغیر کسی روک ٹوک کے آبنائے ہرمز کے اہم راستے سے سکون کے ساتھ گزر گئے ہیں، جو خطے میں امن کی ایک بڑی شروعات ہے۔