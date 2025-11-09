CM Sohaib Afridi Says 27th Amendment ‘Tramples Law’, Hints Hidden Motives - Pakistan news

CM Sohaib Afridi Says 27th Amendment ‘Tramples Law’, Hints Hidden Motives - Pakistan news
Published 09 Nov, 2025 07:30pm
ویڈیوز
CM Sohaib Afridi Says 27th Amendment ‘Tramples Law’, Hints Hidden Motives - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین