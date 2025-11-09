Flour Prices Surge | Kandhkot Wheat Crisis | Inflation Hits Pakistan - Pakistan news

Flour Prices Surge | Kandhkot Wheat Crisis | Inflation Hits Pakistan - Pakistan news
Published 09 Nov, 2025 07:30pm
ویڈیوز
Flour Prices Surge | Kandhkot Wheat Crisis | Inflation Hits Pakistan - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین