9PM Headlines | 27th Constitutional Amendment | Joint Committee Approval | Lifetime Immunity
9PM Headlines | 27th Constitutional Amendment | Joint Committee Approval | Lifetime Immunity
مزید خبریں
Turkey Delegation Visit | Peace Talks with Afghan Taliban | Erdogan Announcement - Pakistan news
Ishaq Dar | Constitutional Court Mentioned in Charter of Democracy | KPK Name Debate - Pakistan news
27th Constitutional Amendment | MQM Proposals Update | Law Minister Azam Nazeer Tarar- Pakistan news
27th Constitutional Amendment | Joint Committee Approves | Armed Forces & Judiciary Reforms
Youth Parliament | Tough Questions | Akhtar Wali & Shafee Jan Replies - Rubaroo with Shaukat Piracha
Khyber Pakhtunkhwa Tension | Federal vs Provincial Clash | Suhail Afridi Criticism - Rubaroo
مقبول ترین