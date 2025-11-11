’امریکا اور بھارت قریب آرہے ہیں‘: ٹرمپ کا بھارت سے نئی تجارتی ڈیل کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ ایک نئی تجارتی ڈیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا اور بھارت ایک بالکل نئے اور ”منصفانہ“ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈیل دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور سکیورٹی تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گی۔
صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بھارت کے لیے نئے امریکی سفیر سرجیو گور کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ”ہم بھارت کے ساتھ ایک مختلف نوعیت کی ڈیل کر رہے ہیں، جو ماضی کے معاہدوں سے بالکل الگ ہوگی۔ یہ ڈیل منصفانہ اور متوازن ہوگی۔“
انہوں نے مزید کہا کہ امریکا اور بھارت قریب آرہے ہیں، امریکا بھارت کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے، اور یہ معاہدہ توانائی کی برآمدات میں اضافے اور امریکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا باعث بنے گا۔ ٹرمپ نے پُراعتماد انداز میں کہا، ”ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔“
وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں سرجیو گور نے بھارت کے لیے امریکی سفیر کے طور پر حلف اٹھایا۔ وہ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اور طویل عرصے سے امریکی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نیا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی، توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ”امریکا فرسٹ“ پالیسی کے تحت بھارت کو زیادہ رعایتیں ملنے کا امکان کم ہے۔
امریکی صدر کے اس اعلان کے بعد واشنگٹن اور نئی دہلی میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ڈیل کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں متوقع ہے۔