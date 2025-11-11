ملک میں سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ
سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال اور ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہے، ماہرین
ملک بھر کے صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں منگل کے روز نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کے روز ملک بھر میں فی تولہ سونا 5 ہزار 900 روپے مہنگا ہوگیا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 4 لاکھ 35 ہزار 762 روپے ہوگئی ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 5 ہزار 65 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد قیمت 10 گرام سونا 3 لاکھ 73 ہزار 595 روپے کا ہوگیا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونا مزید مہنگا ہوا ہے، جہاں فی اونس قیمت 59 ڈالر اضافے کے بعد 4 ہزار 134 ڈالر تک جا پہنچی ہے۔
ماہرین کے مطابق سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی سطح پر معاشی غیر یقینی صورتحال اور ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہے۔
