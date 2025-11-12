سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 10 ڈالر کمی کے بعد 4 ہزار 124 ڈالر کی سطح پر آگئی
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد آج کمی دیکھنے میں آئی ہے۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں کمی کے زیر اثر پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 1000 روپے کمی واقع ہوئی جس کے بعد 24 قیراط سونا 4 لاکھ 34 ہزار 762 روپے کا ہوگیا۔

اسی طرح 10 گرام سونا 857 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 72 ہزار 738 روپے پر آ گیا ہے۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 10 ڈالر کمی کے بعد 4 ہزار 124 ڈالر کی سطح پر آگئی ہے۔

