امریکا کی بھارت کو دہلی دھماکے کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش
نئی دہلی میں لال قلعہ کے قریب ہونے والے کار بم دھماکے کے بعد امریکا نے بھارت کو تحقیقات میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ انڈین حکام دھماکے کی پیشہ ورانہ تحقیقات کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو امریکا ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔
کینیڈا میں وزرائے خارجہ گروپ کی میٹنگ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ امریکا دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ “ہمیں امید ہے انڈین ادارے اس واقعے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، اور اگر بھارت چاہے تو امریکا تکنیکی اور فرانزک سطح پر مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔”
خیال رہے کہ دہلی میں پیر کی شام ہونے والے کار بم دھماکے نے بھارتی دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دھماکا تاریخی لال قلعے کے قریب ایک مصروف علاقے میں اس وقت ہوا جب لوگ دفاتر اور بازاروں سے گھروں کو جا رہے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں کم از کم دس افراد ہلاک اور چوبیس سے زائد زخمی ہوگئے۔
انڈین حکومت نے اس واقعے کو “دہشت گردی کی کارروائی” قرار دیا ہے۔ بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ حملہ ملک دشمن عناصر کی سازش ہے جن کا مقصد بھارت میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔
انڈین میڈیا کے مطابق، سکیورٹی فورسز نے مختلف ریاستوں میں چھاپے مار کر ہزاروں کلوگرام دھماکا خیز مواد، ڈیٹونیٹرز، ٹائمرز اور بم سازی کا دیگر سامان برآمد کرلیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی یہ واضح ہوگا کہ اس دھماکے کے پیچھے کون سا گروہ ملوث ہے۔
بھارتی وزارت داخلہ نے دہلی، اترپردیش اور ہریانہ سمیت حساس علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مشترکہ طور پر شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔
