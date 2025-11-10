نئی دہلی: لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی
نئی دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب پیر کی شام ایک کار میں دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں اب تک 8 افراد کی ہلاکت اور 24 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ دھماکے کے بعد تین سے چار گاڑیاں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ابھی تک دھماکے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔
بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق پیر کی شام نئی دہلی کے ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار میں دھماکے سے علاقے میں بھگدڑ مچ گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں آگ کے شعلے بلند ہوئے اور کئی گاڑیاں نذر آتش ہو گئیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو سیل کر کے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔
حکام نے ابھی تک 8 افراد کی ہلاکت اور 12 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے تاہم ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
دہلی فائر ڈیپارٹمنٹ نے بتایا کہ یہ دھماکا اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب پارک کی گئی کار میں ہوا۔ دھماکے کے بعد اُس گاڑی کے ساتھ تین سے چار دیگر گاڑیاں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں جنہیں شدید نقصان پہنچا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں دھماکے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہیں، تاہم ابھی تک دھماکے کی نوعیت کا معلوم نہیں ہوسکا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔