بیسن کے لڈو کی آئس کریم: ذائقہ کیسا ہے؟
آسٹریلیا کے ایک ویجیٹیرین ریسٹورنٹ نے ایشیائی مٹھائی بیسن لڈو کو منفرد انداز میں پیش کیا اور اسے سافٹ سرو میں بدلا، جو فوراً انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا۔
بیسن کے لڈو ایک مشہور مٹھائی ہے، جو نرم اور گھی کے ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے۔ ریسٹورنٹ کی مالک نے بیسن کا شیرا تیار کیا اور سوچا کیوں نہ اسے آئس کریم کی شکل دی جائے۔ نتیجہ ایک کریمی اور مزیدار بیسن لڈو سافٹ سرو نکلا، جسے بادام اور پستہ سے سجایا گیا تاکہ ذائقہ اور خوشبو میں اضافہ ہو۔
سردیوں میں یورک ایسڈ بڑھانے والی 5 سبزیاں، جن سے پرہیز ضروری ہے
ویڈیو کے وائرل ہونے کے چند دنوں بعد ہی ہزاروں لوگوں نے تبصرے کیے
ایک آئس کریم شوقین نے لکھا، ”ضرور آزمانا ہوگا۔“
ایک اور صارف نے کہا، ”یہ تو بالکل منفرد ہے، دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا!“
ایک چائے پسند نے تبصرہ کیا، ”مسالا چائے کے ذائقے میں بھی سافٹ سرو بنائیں!“
کچھ لوگوں نے روایتی ذائقے کو ترجیح دی اور لکھا، ”نہیں، میں پرانے اسٹائل کے بیسن لڈو کے ساتھ ہی خوش ہوں۔ یہ دیکھنے میں زیادہ اپیٹائزنگ نہیں لگ رہا۔“
سردیوں میں بچوں کو سرسوں کا گرم تیل لگائیں، نزلہ زکام دور بھگائیں
روایتی اور جدید کا امتزاج
بیسن لڈو سافٹ سرو اس بات کی مثال ہے کہ کیسے روایتی مٹھائیوں کو جدید انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ فوڈ کریئیٹرز اس طرح کے تجربات کے ذریعے دنیا بھر میں ایشیائی کھانوں کو متعارف کرا رہے ہیں۔
یہ نئی تخلیق مٹھائی کا شوق رکھنے والوں کے لیے خوشی کی خبر ہے اور روایتی اور جدید کھانوں کو جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کیا آپ بھی بیسن لڈو کو آئس کریم میں آزمانا چاہیں گے؟