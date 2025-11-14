جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملہ: کالعدم ٹی ٹی پی کے 4 دہشت گرد گرفتار

خودکش حملہ آور کو کمرہ کرائے پر دینے والے سہولت کار کو بھی گرفتار کرلیا گیا
طارق چوہدری
fahad-bashir فہد بشیر
اپ ڈیٹ 14 نومبر 2025 12:56pm
پاکستان

جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملے کی تحقیقات میں سیکیورٹی اداروں کو بڑی کامیابی مل گئی۔ انٹیلی جنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے چار دہشت گردوں کو گرفتار کرلیاجبکہ خودکش حملہ آور کو کمرہ کرائے پر دینے والے سہولت کار کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔

اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر خودکش حملے کی تحقیقات میں پولیس اور حساس اداروں کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ انٹیلی جنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے حملے میں ملوث 4 رکنی نیٹ ورک کو گرفتار کرلیا۔

حکام کے مطابق ساجد اللہ عرف شینا خودکش حملہ آورکا ہینڈلر ہے، جس نے دورانِ تفتیش بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کی ہدایت فتنۃ الخوارج کے کمانڈر سعیدالرحمان عرف داداللہ نے دی تھی۔

AAJ News Whatsapp

خارجی ساجد اللہ کے مطابق سعیدالرحمان عرف داداللہ باجوڑ میں ٹی ٹی پی کا انٹیلی جنس چیف ہے اور اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ گرفتار خارجی ساجد نے بتایا کہ حملے کا مقصد سیکیورٹی اداروں کونقصان پہنچانا تھا۔

حکام کے مطابق ساجد اللہ نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس حملے میں ملوث خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق شینواری قبیلے سے تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ خارجی کمانڈر سعیدالرحمان عرف داداللہ نے ہی اسے خودکش بمبار عثمان کی تصاویر بھیجی تھیں، جس کے بعد اس نے حملہ آور کو اسلام آبادکے نواحی علاقے میں ٹھہرایا۔

حکام کا کہنا ہے کہ ساجد عرف شینا نے پشاور کے اکھن بابا قبرستان سے خودکش جیکٹ حاصل کی، اور اسلام آباد میں حملہ آور تک پہنچائی۔

اُدھر خودکش حملہ آور کو کمرہ کرائے پر دینے والے سہولت کار کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔ مالک مکان کا کہنا ہے کہ اس نے گھر ایک خاتون کو فروخت کردیا تھا تاہم اس حوالے سے باقاعدہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا۔

ذرائع کے مطابق خودکش بمبار 2024 اور 2025 میں متعدد بار افغانستان سے پاکستان آیا جبکہ ایک ویزا پر بھی پاکستان آچکا ہے۔ خودکش بمبار 23 روز قبل اپنےساتھی کےساتھ اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ٹھہرا تھا۔

security forces

Islamabad Court Blast

Islamabad Blast

Fitnah Al Khawarij

Fitna Al Hindustan

Islamabad Attack

TTP members arrested

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین