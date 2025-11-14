PPP Nominates Raja Faisal Rathore for AJK Premiership – Aaj News Pakistan

PPP Nominates Raja Faisal Rathore for AJK Premiership – Aaj News Pakistan
Published 14 Nov, 2025 03:30pm
ویڈیوز
PPP Nominates Raja Faisal Rathore for AJK Premiership – Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین