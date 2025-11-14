27th Constitutional Amendment Passed | Senior Judges Resign | PTI Joins Protest - Pakistan news

27th Constitutional Amendment Passed | Senior Judges Resign | PTI Joins Protest - Pakistan news
Published 14 Nov, 2025 10:00pm
ویڈیوز
27th Constitutional Amendment Passed | Senior Judges Resign | PTI Joins Protest - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین