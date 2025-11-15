حیدرآباد میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکا، 5 افراد جاں بحق

دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا
وسیم خان
شائع 15 نومبر 2025 06:17pm
پاکستان
Hyderabad Firecracker Factory Explosion | Multiple Injured | Fire Breaks Out - Pakistan news

حیدرآباد لغاری گوٹھ دریا کنارے پر واقع پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکا ہوا ہے جس میں پانچ افراد ہلاک جبکہ 6 شدید زخمی ہوگئے ہیں۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق زوردار دھماکےکے بعد فیکٹری میں آگ لگ گئی جس کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری رہائشی علاقے سے باہر کھیتوں کے قریب بنائی گئی تھی، دھماکے اور آگ لگنے سے فیکٹری کا کچھ حصہ گرگیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

ریسکیو کے مطابق کئی افراد تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ فیکٹری لغاری گوٹھ میں قائم تھی، عوام کی بڑی تعداد جائے حادثہ پر پہنچی اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔

ذرائع کے مطابق دھماکے میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

Blast

Hyderabad

1 died

Firework Factory

several injured

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین