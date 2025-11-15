ایران کی امارات سے روانہ تیل بردار بحری جہاز ضبط کرنے کی تصدیق
ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے۔ ’’تالارا‘‘ نامی یہ ٹینکر مارشل آئی لینڈز کے جھنڈے تلے سفر کر رہا تھا اور متحدہ عرب امارات سے سنگاپور جا رہا تھا۔
برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے مطابق ٹینکر غیر مجاز کارگو لے جانے کے الزام میں ضبط کیا گیا، تاہم خلاف ورزی کی نوعیت کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق جہاز میں ہائی سلفر گیس آئل موجود تھا۔
برطانیہ کی میری ٹائم سیکورٹی کمپنی امبری نے بتایا کہ تالارا ٹینکر امارات کی ریاست عجمان سے روانہ ہوا تھا اور اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے جنوب کی سمت جا رہا تھا کہ اسے تین چھوٹی کشتیوں نے گھیر لیا۔ اس کے بعد جہاز نے اچانک اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔
امریکا کی نیوی کی پانچویں فلیٹ، جو اس خطے کی نگرانی کرتی ہے، نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر فعال طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ تجارتی بحری جہازوں کو بین الاقوامی پانیوں میں بلا رکاوٹ آمدورفت اور تجارت کے حقوق حاصل ہیں۔
ادھر جہاز کے انتظامات سنبھالنے والی کمپنی نے اعلان کیا کہ جمعے کی صبح عملے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جب ٹینکر شارجہ کے خورفکان پورٹ سے تقریباً 20 ناٹیکل میل دور تھا۔
برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سینٹر نے بھی واقعے کی رپورٹس موصول ہونے کی تصدیق کی اور بحری جہازوں کو احتیاط کے ساتھ گزرنے اور مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دینے کی ہدایت کی ہے۔
ایران کئی برسوں سے اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کی دھمکیاں دیتا آیا ہے، جس کے ذریعے دنیا میں تجارت ہونے والے تقریباً 20 فیصد تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ مغربی پابندیوں اور دیگر اقدامات کے ردعمل میں ایران بارہا یہ دھمکیاں دہرا چکا ہے۔
جون میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ کشیدگی کے دوران یہ بیانات شدت اختیار کر گئے تھے، جب اسرائیل اور امریکا نے ایران کی جوہری تنصیبات پر بمباری کی اور ایران نے جواباً اسرائیل پر حملے کیے تھے۔
اپریل 2024 میں بھی ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے ایک تجارتی بحری جہاز اپنے قبضے میں لیا تھا، جس کے اسرائیل سے روابط بتائے گئے تھے۔ یہ کارروائی شام میں ایران کے قونصل خانے پر ہونے والے مہلک حملے کے بعد کی گئی تھی، جس کا الزام ایران نے اسرائیل پر عائد کیا تھا۔