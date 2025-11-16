الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر طلال چودھری کو نوٹس جاری

نوٹس کے ذریعے طلال چودھری سے دو روز میں جواب طلب کیا گیا ہے، ترجمان الیکشن کمیشن پنجاب
natiq-rehan ناطق ریحان
شائع 16 نومبر 2025 11:52pm
پاکستان

الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیرِ مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔

الیکشن کمیشن پنجاب کے ترجمان کے مطابق طلال چودھری کے پی پی 116 کے دورے اور میڈیا ٹاک پر نوٹس جاری ہوا، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے وفاقی وزیر کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا ہے۔

الیکشن کمیشن پنجاب کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے طلال چودھری سے دو روز میں جواب طلب کیا ہے جس کی تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد کو بھیجی جائے گی۔

خیال رہے پی ٹی آئی اے ایم پی اے اسماعیل سیلا کی نااہلی پر پی پی 116 کی نشست خالی ہوئی تھی جس پر ضمنی الیکشن ہورہا ہے۔

talal chaudhry

The Election Commission

send notice

