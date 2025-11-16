الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر طلال چودھری کو نوٹس جاری
نوٹس کے ذریعے طلال چودھری سے دو روز میں جواب طلب کیا گیا ہے، ترجمان الیکشن کمیشن پنجاب
الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیرِ مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن پنجاب کے ترجمان کے مطابق طلال چودھری کے پی پی 116 کے دورے اور میڈیا ٹاک پر نوٹس جاری ہوا، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے وفاقی وزیر کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا ہے۔
الیکشن کمیشن پنجاب کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے طلال چودھری سے دو روز میں جواب طلب کیا ہے جس کی تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد کو بھیجی جائے گی۔
خیال رہے پی ٹی آئی اے ایم پی اے اسماعیل سیلا کی نااہلی پر پی پی 116 کی نشست خالی ہوئی تھی جس پر ضمنی الیکشن ہورہا ہے۔
